Diskussion über Fremdenhass

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen findet am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr eine Vorführung des preisgekrönten Films „Die Arier“ im Odeon-Kino in G7 statt. Der Eintritt ist laut Veranstaltern frei. In ihren Dokumentaraufnahmen wagt sich Regisseurin Mo Asumang an das Thema Fremdenhass heran, teilen das Diakonische Werk und der Caritasverband Mannheim mit. Dafür reiste die Regisseurin auch in den Iran, traf in den USA auf Rassisten und beschäftigte sich mit dem Ku-Klux-Klan. Im Anschluss an die Vorstellung spricht die afroamerikanische Regisseurin, die zunächst als TV-Moderatorin bekannt wurde, mit Gästen. Bereits am Vormittag zeigt Asumang den Film der Oberstufe des Lessing-Gymnasiums und diskutiert mit den Jugendlichen. akh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1