Diskussion über Franklin

Wie soll die Zukunft von Franklin aussehen? Und wie kann der Stadtteil weiter gestaltet werden? Antworten darauf will die SPD-Fraktion bei einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürger Franklins suchen. Ursprünglich sollte der Termin am 23. November, um 17.30 Uhr, vor Ort stattfinden, aufgrund der steigenden Inzidenzen hat sich die Partei jedoch entschlossen, eine Online-Veranstaltung daraus zu machen, wie die SPD am Dienstag mitteilte.

Mit dabei sind Achim Judt, Geschäftsführer der städtebaulichen Entwicklungsgesellschaft MWSP, SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle, Reinhold Götz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sowie der Stadtrat vor Ort in Käfertal, Stefan Höß, und die Bezirksbeiratssprecherin in Käfertal, Melanie Seidenglanz. Eine Anmeldung ist erforderlich unter spd@mannheim.de oder 0621/293 2091. red