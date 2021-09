Diskussion mit Kandidierenden im Trafohaus

Mannheim. Wie lässt sich der Industriestandort ökologisch umbauen – und zwar so, dass es nicht zulasten der Arbeitnehmer passiert? Um diese Frage geht es beim „Wahlcheck“ des Kreisverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Mannheimer Kandidierenden am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr im Trafohaus (Keplerstraße 22). Die Teilnehmerzahl vor Ort ist begrenzt – ob eine Teilnahme noch möglich ist, muss unter mannheim@dgb.de erfragt werden. Für alle, die nicht im Trafohaus dabei sein können, wird die Diskussion per Livestream im Internet übertragen – unter bit.ly/3ht1ukQ.

