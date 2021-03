Marktplätze voller Infostände oder Männer und Frauen, die an Haustüren klingeln und fragen, ob man fünf Minuten Zeit habe, um über die anstehende Stimmabgabe zu sprechen. So geht normalerweise Wahlkampf. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist aber nichts mehr normal. Die Landtagswahlen am 14. März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die ersten, die unter dem Eindruck des Virus stattfinden. Wer sich dem Wahlvolk bekannt machen und seine Botschaften vermitteln will, muss weitgehend kontaktlos agieren. Mehr als je zuvor spielt aktuell die Internetpräsenz der Kandidatinnen und Kandidaten eine Rolle. Aber wie funktioniert der Online-Wahlkampf in Corona-Zeiten? Welche Vorteile bringt er mit sich? Und was bleibt dabei auf der Strecke?

Der „Mannheimer Morgen“ hat all diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die in den zwei Mannheimer Wahlkreisen antreten, nach ihrem Internet- und Social-Media-Wahlkampf gefragt, deren Parteien im Stuttgarter Landtag vertreten sind oder die laut jüngsten Umfragen noch eine kleine Chance haben, am Sonntag die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken. Lediglich von Heinrich Koch und Robert Schmidt (beide AfD) und Florian Kußmann (FDP) kam keine Rückmeldung.

„Die aktuelle Situation hat den Online-Wahlkampf zum Herzstück unserer diesjährigen Kampagne gemacht“, schreibt Elke Zimmer. Die Grünen-Abgeordnete aus dem Mannheimer Süden verzichtet aber nicht komplett auf analoge Formate. Plakate, Flyer, Zeitungsannoncen sowie Briefe an Senioren und Erstwähler gibt es auch in diesem Jahr. „Der zwischenmenschliche Kontakt im Gespräch von Angesicht zu Angesicht kann durch nichts ersetzt werden“, findet Susanne Aschhof, die für die Grünen im nördlichen Wahlkreis der Stadt antritt.

Mit Facebook-Liveveranstaltungen hat auch Alfried Wieczorek in den letzten Wochen gute Erfahrungen gemacht. Der Christdemokrat möchte das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim-Süd gewinnen und nicht ganz auf den direkten Kontakt verzichten, weil „wir uns alle nach dem persönlichen Kontakt sehnen“. An seinen Infoständen hält Wieczorek Abstand und trägt Maske. „Für die Generation, die keinen oder nur einen bedingten Zugang zur digitalen Welt hat, sind diese Termine besonders wichtig“, schreibt er.

Auch die Kampagne von Lennart Christ finden zum größten Teil online statt. Der CDU-Politiker aus dem Mannheimer Norden setzt beim direkten Kontakt aber auch auf ältere Kommunikationsmittel wie Telefon oder E-Mail. „Die Kontaktdaten befinden sich auf meinen Flyern oder können in den sozialen Netzwerken recherchiert werden“, erzählt Christ.

Ähnlich wie die CDU versuchen die Mannheimer Sozialdemokraten mit der Verteilung von Postkarten, einer Wahlzeitung und Infoständen Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die anders nicht greifbar sind. „Auch wenn alle meine Online-Formate gute bis sehr gute Reichweiten hatten – ganz können sie den persönlichen Kontakt nicht ersetzen“, so Stefan Fulst-Blei, der für den Wahlkreis Mannheim-Nord wieder in den Landtag einziehen will. Seinem Parteifreund Boris Weirauch im Süden fehlt ebenso der „ungefilterte und persönliche Kontakt mit den Leuten“. Der 44-Jährige gibt an, auf mehreren Kanälen „nahezu rund um die Uhr“ Wahlkampf zu betreiben. Weirauch und Fulst-Blei wissen um die Vorteile von Terminen, die im Netz gestreamt werden:„Mit unserer Olaf-Scholz-Veranstaltung haben wir viel mehr Menschen erreicht, als dies bei einer Saalveranstaltung möglich gewesen wäre.“ 121 Personen waren live dabei, bei Facebook wurde das Video bis Donnerstagnachmittag 1825 Mal aufgerufen.

Ohne Geld keine Reichweite

„Ausschließlich digital“, wirbt Julia Schilling im Mannheimer Süden für sich. Eigene Kanäle betreibt sie dabei nicht, sondern nutzt die Homepage und die sozialen Netzwerke der FDP Mannheim. „Ich nehme an vielen digitalen Veranstaltungen teil. Wie viele Menschen ich dadurch erreiche und bei ihnen in Erinnerung bleibe, kann ich schwer einschätzen“, teilt Schilling mit.

Sven Metzmaier, Kandidat der Linken im Wahlkreis Mannheim-Nord, vermisst im Wahlkampf „Emotionen, Mimik und Gestik“, die normalerweise Teil von direkten Gesprächen sind. Ob er die Bürgerinnen und Bürger dennoch erreicht? Metzmaier ist sich nicht sicher: „Was uns bleibt, sind die Klick- und Verbreitungszahlen in den sozialen Medien. Die zeigen zumindest, dass unsere Inhalte gelesen und geschaut werden. Gefühle können einen aber auch täuschen.“ Ob analog oder digital – in einem Punkt seien beide Wahlkämpfe gleich, teilen Metzmaier und seine Genossin Isabell Fuhrmann mit: „Ohne Geld schafft man nur schwer Reichweite.“ Klar sei auch, sagt Fuhrmann, die im Süden der Stadt antritt, dass nicht alle Menschen sich auf „diese zum Teil neuen Formate einlassen“. „Es gibt ja auch gute Gründe, sich den Konzerninteressen von Facebook und Co zu verweigern“, schreibt sie.