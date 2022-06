Wie gewinne ich das Vertrauen anderer in der virtuellen Zusammenarbeit? Welche Medien können die Ausbildung eines digitalen Vertrauens fördern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Auflage der MM-Akademie in Kooperation mit der SRH-Fernhochschule - The Mobile University. Das Online-Seminar „Digitales Vertrauen in der virtuellen Zusammenarbeit“ findet am Mittwoch, 13. Juli, von 9 bis 13 Uhr statt. Der Workshop soll Mitarbeitern und Führungskräften eine professionelle Grundlage für die virtuelle Zusammenarbeit vermitteln. Die Gebühr beträgt 249 Euro, zzgl. MwSt., statt 399 Euro. Das Online-Seminar leitet die SRH-Dozentin Frauke Kempner (Bild), sie ist Betriebswirtin und arbeitet seit zwölf Jahren als Referentin und Trainerin. Ihre Schwerpunktthemen sind Digitale Medien und Digital Management im Bereich Personalentwicklung. red (Bild: SRH)

Info: Infos und Anmeldung: www.mm-akademie.info