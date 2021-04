Digitales Festival Latino mit Filmen, Vorträgen und Workshops

Der lateinamerikanische Kontinent gehört derzeit zu den Regionen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Die Gesundheitssysteme sind in zahlreichen Ländern überlastet, während viele Menschen ihr Einkommen und ihre Lebensgrundlage verloren haben. Zugleich sind die Länder bereits massiv von den Folgen des Klimawandels betroffen, während der amazonische Regenwald abgeholzt und Bodenschätze ausgebeutet werden.

Mit Expertinnen beleuchtet das Festival Latino die aktuelle Situation in Lateinamerika und setzt sich mit der Frage auseinander, wie Alternativen einer global nachhaltigen und gerechten Entwicklung gestärkt werden können. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe durch den Verein Eine-Welt-Forum Mannheim, dem lokalen Netzwerk entwicklungspolitischer engagierter Organisationen in Mannheim in Kooperation mit einem breiten Bündnis an Vereinen und Institutionen aus der Region.

Zum Auftakt am Donnerstag, 29. April, ab 19 Uhr, nimmt das Festival die Klimakrise und Pandemie in Lateinamerika in den Blick mit der freien Journalistin Hildegard Willer in Peru und Anika Schroeder (Misereor). Durch Live-Schaltungen können die Zuschauer auch direkt mit Expertinnen in Austausch zu kommen: etwa am Mittwoch, 5. Mai, mit Rechtsanwältin Kenia Ubilla und Erika Solís, Leiterin des Frauenzentrums. Die mit ihren Mitarbeitenden über die aktuelle Situation von Frauen in Nicaragua, El Viejo, berichten.

Auch Kultur kommt nicht zu kurz im Programm: Bei dem Online-Workshop „Capoeira – Geschichte, Rhythmus und Praxis“ mit Capoeira-Meister Alex Nascimento und seinem Schüler Gbeognin Mickael Houngbedji erfahren die Teilnehmenden, welche geschichtlichen, politischen und kulturellen Faktoren zur Entstehung des Capoeira beigetragen haben. Danach können alle selbst zuhause die Grundschritte und den Rhythmus kennenlernen und ausprobieren. red/lia

