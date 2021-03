Die Corona-Pandemie hat auch im kommenden Sommersemester Auswirkungen auf den Studienbetrieb. Im Livestream hat Astrid Hedtke-Becker, Rektorin der Hochschule Mannheim, die neuen Studierenden im Sommersemester begrüßt. Normalerweise findet diese Veranstaltung persönlich in der Aula der Hochschule statt.

Da dies durch die derzeitige Corona-Situation nicht möglich ist, nutzte Rektorin Hedtke-Becker das Format der Videobotschaft, um die Erstsemester herzlich willkommen zu heißen und ihnen einen Ausblick auf die Möglichkeiten zu zeigen, die sich durch das Studium an der Hochschule Mannheim eröffnen.

Weiterhin Online-Lehre

Auch wenn die Inzidenzzahlen in Mannheim weiter steigen, sollen dennoch „Kennenlern“-Veranstaltungen für die Studienanfänger stattfinden, heißt es in einer Pressemittelung der Hochschule. „Konkret bedeutet dies, dass die Lehrveranstaltungen im Sommersemester in der Regel online stattfinden werden und nur in Ausnahmefällen und unter strengsten Hygieneauflagen Präsenzveranstaltungen angeboten werden“, erklärte Rektorin Hedtke-Becker.

Doch die Rektorin machte den Erstsemestern mit Blick auf die wachsende Zahl derer, die geimpft sind, auch Hoffnung. „Wir sind zuversichtlich, dass wir sukzessive wieder mehr Präsenzveranstaltungen anbieten können“. Der Erfolg der Studierenden, so versicherte sie, habe auch in der Pandemie nach wie vor höchste Priorität. red/lia