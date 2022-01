Digitale MVV-Anzeige flackert nach technischem Defekt

Mannheim. Die digitale Anzeige auf der Spitze des MVV-Gebäudes am Mannheimer Luisenring hat am Montagabend geflackert. Ursache war ein technischer Defekt, teilte die MVV auf Anfrage mit. Dieser sei von Anwohnern gemeldet worden, der Energieversorger habe den Bildschirm gegen 21.30 Uhr abgeschaltet und am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr wieder hochgefahren. Die genaue Ursache werde noch untersucht. Wie lange genau die Anzeige flackerte, sei technisch nicht nachvollziehbar. Der Energieversorger geht davon aus, dass es nicht allzu lange andauern konnte, da sich einige Anwohner früh gemeldet und das Unternehmen die Anzeige daraufhin zeitnah abgeschaltet hätte. Auf der Anzeige werden auch Nachrichten des „Mannheimer Morgen“ ausgespielt.

