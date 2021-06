Digitale Messe über Gesundheitsberufe

Die Agentur für Arbeit Mannheim informiert bei einer digitalen Ausbildungsmesse über Berufe in Gesundheit und Pflege. Das Angebot richtet sich an Personen, die an einer Ausbildung im Gesundheitswesen interessiert sowie von der Arbeit mit Menschen fasziniert und gerne für andere da sind. Das Spektrum der Berufsbilder reicht dabei von technischen Berufen wie dem Operationstechnischen Assistenten über die Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken bis hin zur Hebamme und zum Physiotherapeuten. Die Messe findet statt am Dienstag, 22. Juni, von 15 bis 18 Uhr, und ist über untenstehenden Link erreichbar. cs

Info: www.webmessen.de/ der-soziale-klick