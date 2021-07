Digitale Lehre mit Millionen-Förderung unterstützt

Zwei Projekte der Universität Mannheim für den Ausbau der digitalen Hochschullehre werden mit mehr als drei Millionen Euro gefördert. Das Geld stammt aus einer Ausschreibung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, teilte die Universität mit. Sie erhält insgesamt knapp 3,3 Millionen Euro für das Projekt „Innovation ermöglichen und Transfer fördern: Strukturen für digitale Hochschullehre (InnoMA)“ sowie für das Verbundprojekt „Partnerschaft für innovative E-Prüfungen. Projektverbund der baden-württembergischen Universitäten“ (PePP).

Die Pandemie-bedingte Ad-hoc-Umstellung auf Online-Lehre im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass es ein großes Potenzial für digitale Lehrformate an deutschen Hochschulen gebe. Allerdings verzögere sich die Umsetzung innovativer Formate oft aufgrund fehlender Ressourcen. Die Ausschreibung „Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ der Stiftung Innovation in der Hochschullehre setze an dieser Stelle an: Mit 300 Millionen Euro fördert sie in den nächsten drei Jahren den Ausbau der Digitalisierung an deutschen Hochschulen – mit 115 Einzel- und 24 Verbundanträgen.

Bis zu 75 000 Euro pro Vorhaben

„Wir freuen uns sehr, dass durch die Förderung unser bisheriger Einsatz für umfangreiche Online-Lehrangebote sowie unsere vielfältigen Ideen zur zukünftigen Nutzung honoriert werden“, sagte Angelika Storrer, Prorektorin für Studium, Lehre und Gleichstellung an der Schloss-Hochschule. „Mithilfe der Förderung können wir die Digitalisierung der Lehre an der Universität Mannheim vorantreiben und unseren Studierenden neue und innovative Formate bieten.“ Für die Umsetzung der beiden Projekte an der Universität ist das Referat Hochschuldidaktik und eLearning (HDZ) zuständig.

Für das Projekt InnoMA erhält die Uni rund 2,7 Millionen Euro, um bereits bestehende digitale Lehrformate auszubauen und neue zu etablieren. Dafür wird ein 1,1-Millionen-Euro-Förderfonds aufgebaut, der Lehrenden Freiräume für digitale Innovationen schaffen soll. Sie können in den nächsten drei Jahren pro Projekt bis zu 75 000 Euro aus dem Fonds beantragen und verpflichten sich gleichzeitig zu einer begleitenden Evaluation des Lehrprojekts durch das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsinnovation (ZLBI). Unterstützung bei der Umsetzung erhalten sie vom HDZ und der Universitäts-IT, unter anderem mit regelmäßigen Austausch- und Informationsveranstaltungen. Aus dem Fonds finanziert werden ab dem Herbst-/Wintersemester neben webbasierten, hybriden Lernumgebungen auch ein digitales Lernfragensystem für individuelles Lernen sowie Online-Workshops.

Im Verbundantrag PePP, der von der Uni Freiburg geleitet wird, sollen innovative Formate für elektronische Prüfungen ausgearbeitet werden. Ziel ist es, bislang ungenutzte Potenziale elektronischer Prüfungen zu erschließen, bestehende Erfahrungen mit E-Prüfungen für alle baden-württembergischen Universitäten verfügbar zu machen und erfolgreiche Ansätze in nachhaltige Lösungen zu überführen. Begleitend werden rechtliche Fragen sowie mögliche Schwierigkeiten in Hinblick auf Chancengerechtigkeit, Inklusion und Akzeptanz reflektiert. Die Mannheimer Uni erhält für die Umsetzung rund 600 000 Euro. red