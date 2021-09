Digitale Infotage

Zukunftsplanung und Studienorientierung sind für junge Menschen wichtige Themen. Oft reicht die reine Informationsrecherche nicht aus, und man wünscht sich einen persönlichen Ansprechpartner, der Antworten auf die vielen Fragen gibt, Orientierung und Erklärung bietet. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim lädt daher auch nach den Lockdowns bis zum Ende des Jahres regelmäßig zu Online-Informationsveranstaltungen ein.

Die DHBW Mannheim stellt bis Ende des Jahres ihr Angebot vor. © Lisa Wazulin

Dazu zählen die Termine der Studienberatung zur allgemeinen Vorstellung des dualen Studiums und des Studienangebots an der DHBW Mannheim, die DHBWebTalks, die gemeinsam mit Partnerunternehmen angeboten werden, und auch der DHBWebDay – der Online-Infotag zum dualen Studium.

Termine bis Ende des Jahres

Bei den Online-Informationsveranstaltungen der DHBW Mannheim lädt auch ein Live-Chat zum direkten Dialog ein. Bis Ende des Jahres werden folgende Termine angeboten: Am Donnerstag, 23. September, findet der DHBWebTalk von 16 bis 17 Uhr statt. Interessierte können dabei alles zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei den dualen Partnern Siemens Healthcare GmbH und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. erfahren. Über das Bachelor-Studium gibt es Infotage online immer dienstags von 15 bis 16 Uhr und zwar am 28. September, 12. und 26. Oktober, 9. und 23. November und 7. Dezember. Dual studieren, wie ist das so? Dieser Frage geht die Infoveranstaltung am 7. Oktober von 17 bis 18 Uhr auf den Grund. Mit dabei ist der duale Partner Sirona Dental Services GmbH. Den zweiten Online-Infotag rund ums duale Studium gibt es dann am 17. November, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.

Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, meldet sich kostenfrei einfach über die Webseite der DHBW Mannheim an unter: https://events.mannheim.dhbw.de. Umfangreiche Informationen zum Studienangebot, den Vorteilen eines dualen Studiums, den Zulassungsvoraussetzungen und die Liste der Partnerunternehmen der DHBW Mannheim sind über die Webseite der DHBW www.dhbw.mannheim.de abrufbar. lia

