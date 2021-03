Die Mannheimer Innenstadt ist am Samstag belebt, aber nicht überlaufen. Vor allem in Drogerieläden herrscht ein großer Andrang. So mancher scheint dort seine Ostereinkäufe zu tätigen. Richtige Feiertagsstimmung scheint bei vielen allerdings nicht vorhanden zu sein. Dabei sind die Ostertage für Christen die höchsten Feiertage des Jahres. Doch aufgrund von Corona sind auch in diesem Jahr größere

...