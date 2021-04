Digital-Lernangebot nach persönlichen Vorlieben

Können Online-Weiterbildungsangebote effektiv auf Lernbedürfnisse eingehen? Und wie sollte eine Individualisierung des Lernangebots am besten aussehen? Diesen und weiteren Fragen geht das Mannheimer Projekt „Kontext – basierte und adaptive Maßnahmen für effektive Lernunterstützung in der Online-Weiterbildung“ (Kamaeleon) nach. Das Projekt des Mannheimer Wirtschaftspädagogikprofessors Dirk Ifenthaler zählt zu den Gewinnerprojekten des Innovationswettbewerbs INVITE. An diesem Wettbewerb, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen, nahmen über 400 Institutionen mit insgesamt 107 Projektskizzen teil. 16 Projekte wurden für eine Förderung ausgewählt.

Text- oder videobasiert

Die Förderung für das Mannheimer Projekt Kamaeleon ist für 36 Monate ausgelegt. Das Projekt selbst ist eine Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und technologiebasiertes Instruktionsdesign der Uni Mannheim und der Lernplattform des Münsteraner Startups edyoucated. Das Forscherteam unter Leitung von Ifenthaler untersucht dafür zunächst die Bedingungen für flexible Weiterbildungsangebote.

Auf Grundlage der Forschungsergebnisse wird im nächsten Schritt die Lernplattform edyoucated weiterentwickelt. Die neue Plattform soll zukünftig die Lernbedingungen und -präferenzen seiner Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigen. Das heißt, das Lernangebot richtet sich für jede Person individuell nach ihren zeitlichen Ressourcen und Vorlieben, zum Beispiel für text- oder videobasiertes Lernen. Und wenn sich die Lernziele während der Weiterbildung ändern, beispielsweise aufgrund neuer Projekte am Arbeitsplatz, werden auch die Weiterbildungsangebote auf diese neuen Ziele ausgerichtet.

Bei der Plattform handelt es sich um ein Open-Source-Angebot: „Wir schaffen eine Weiterbildungsplattform, die durch offenen Programmcode frei verfügbar sein wird und somit die Bereitstellung von Weiterbildungsgelegenheiten nachhaltig unterstützt“, so Ifenthaler.

