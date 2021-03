Die Mannheimer Innenstadt ist am Samstag belebt, aber nicht überlaufen. Vor allem in Drogerieläden herrscht ein großer Andrang. So mancher scheint dort seine Ostereinkäufe zu tätigen. Richtige Feiertagsstimmung scheint bei vielen allerdings nicht vorhanden zu sein. Dabei sind die Ostertage für Christen die höchsten Feiertage des Jahres. Doch aufgrund von Corona sind auch in diesem Jahr größere Feiern mit der Familie nicht möglich. Wie feiern die Mannheimer die Festtage? Wir haben uns umgehört.

AdUnit urban-intext1

Omer Nailovic ist mit seinem Hund Lenni unterwegs. „Ich bin alleinstehend und feiere allein daheim“, erzählt der Mannheimer. „Ich habe es gern, wenn meine Familie da ist, aber ich habe es auch gern, wenn sie wieder gehen“, sagt er schmunzelnd. Auf einem Spielplatz in den Quadraten ist viel los. Auch Marie-Luise Fricke und ihr Mann Fabian Klein genießen dort mit ihrem Kleinen die Zeit. „Wir fahren zu meinen Eltern ins Ruhrgebiet und lassen uns vorher auf Corona testen“, erzählt die Mannheimerin. „Das war schon lange geplant.“ Klein ist von der Politik ziemlich ernüchtert. „Ich glaube es geht recht vielen so“, sagt er. „Aber ich freue mich trotzdem auf Ostern mit der Familie.“

Hoffnung auf den Sommer

Eine Mannheimerin, die anonym bleiben möchte, erzählt, dass sie Ostern zu dritt daheim verbringt. „Wie es sich gehört“, sagt die junge Frau und lächelt. Gern hätten sie in größerem Rahmen gefeiert. Dies sei jedoch nicht möglich. Dabei geht es ihr und ihrem Mann nicht nur um die Beschränkungen. „Wir wollen die älteren Verwandten nicht gefährden, da noch keiner geimpft ist.“

Marie hatte eigentlich geplant, ihre Familie zu besuchen. „Dafür ist die momentane Situation jedoch ungeeignet“, sagt sie. Die Mannheimerin hat deshalb beschlossen, Ostern zu Hause zu feiern. Einige Meter entfernt schaut Ravi seinen Kindern beim Spielen zu. Ostern verbringt er mit seiner Frau in Mannheim. „Wir wollten meine Eltern besuchen, die in Frankreich leben“, erzählt er. Vor allem für die Kinder sei es schwer, dass sie ihre Großeltern nicht sehen können. „Wir hoffen, dass es in den nächsten sechs oder sieben Monaten besser wird.“

AdUnit urban-intext2

Anna-Sophie und Karl sind auf den Planken unterwegs. „Wir werden wahrscheinlich Ostern zu zweit mit einem guten Frühstück feiern“, sagt die junge Frau. „Es war schon absehbar, dass große Feiern wieder nicht der Fall sein können.“

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist Jacqueline mit ihren drei Kindern unterwegs. „Wir feiern Ostern mit der Oma der Kinder.“ Normalerweise hätten sie mit ihren Eltern gemeinsam gefeiert, nun laden sie und ihre Familie die beiden an verschiedenen Tagen ein. Sie meide Kontakte so gut es geht, da sie schwanger ist, und daher nicht geimpft werden darf.

Gemütlich daheim

AdUnit urban-intext3

Die Freunde Thomas und Edith haben Pläne für das Fest. „Einen Tag werde ich zu Hause sein, am anderen Tag meine Eltern besuchen“, sagt der Mannheimer. Zudem wird er bei Edith vorbeischauen. Er begeht die Feiertage im kleinen Kreis. „Ostern wird bei uns nicht groß gefeiert.“ Edith verzichtet auf einen Besuch bei ihren Eltern in Aachen – um ihren Vater nicht zu gefährden. „Er ist herzkrank“, erzählt sie. Shuyan und Nuno bleiben aufgrund der Pandemie daheim. „Wir wären eigentlich gern verreist, eventuell nach Portugal“, sagt die Mannheimerin. „Vielleicht wird es im Sommer wieder besser.“ Die Situation für Reisen sei ihm zu unsicher, pflichtet der Mannheimer. Zudem würden die Beschränkungen und Regeln sich zu schnell ändern.

AdUnit urban-intext4

Jonas und seine Freundin werden wie im Vorjahr mit ihren Verwandten per Videochat feiern. „Das war ein bisschen trostlos und die menschliche Nähe hat gefehlt“, gibt der Mannheimer zu. Aufs gemeinsame Feiern verzichtet er vor allem aus Gründen der Vernunft.

Claude und Daniela Schmidt machen es sich daheim gemütlich. „Die Kinder suchen ihr Osternest in der Wohnung“, sagt sie. „Bei schönem Wetter gehen wir spazieren.“ Dabei bevorzugen sie Orte wie Wälder oder Felder, um Menschenmassen zu meiden. Ohne die Pandemie hätten sie andere Pläne gehabt. „Wir wären vielleicht auch nach San Remo oder an die Côte Azur gefahren“, sagt der Mannheimer.

Würde Andrea Matuschek wie vor Corona feiern, kämen locker rund 25 Leute zusammen. „Das wäre zu groß“, sagt die Ludwigshafenerin. „Wir werden stattdessen mit unseren Kindern sowie Oma und Opa feiern.“ Sie teilen die Tage auf, um sowohl ihre Eltern als auch die ihres Mannes sehen zu können. Zudem möchten die Matuscheks Ostern für ihre Kinder so normal wie möglich gestalten. „Die Kinder leiden am meisten unter den Einschränkungen durch Corona.“