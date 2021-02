  Diffenéstraße wird am Wochenende gesperrt

Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten am Kamin des MVV-Heizkraftwerks auf der Friesenheimer Insel muss die Diffenéstraße am kommenden Wochenende von Freitag, 19. Februar, ab 18 Uhr, bis maximal Montag, 22. Februar, um 4 Uhr, beidseitig gesperrt werden. Das teilte das Energieversorgungsunternehmen in einer Presseerklärung mit. Betroffen ist laut MVV dabei lediglich das Teilstück zwischen der Kreuzung Ölhafenstraße und der Einmündung der Otto-Hahn-Straße. Der Verkehr werde in der Zeit der Wartungsarbeiten dann durchgängig über eine entsprechende örtliche Umleitung über die Ölhafenstraße und die Otto-Hahn-Straße geführt. scho/red