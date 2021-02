Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Hydraulik muss die Diffenébrücke ab Freitag, 26. Februar, bis Sonntag, 28. Februar, voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt laut Stadt für den Kfz-, Bahn- und den ÖPNV-Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer. Eine Umleitungsstrecke über Industriestraße, Inselstraße, Kammerschleuse-Drehbrücke und Friesenheimer Straße ist eingerichtet und ausgeschildert. Bei der Diffenébrücke handelt es sich um eine bewegliche Brücke in Form einer Waagebalken-Klappbrücke, sie müsse regelmäßig gewartet werden, so die Verwaltung. Aufgrund von Austauscharbeiten an Hydraulik, Mechanik und Elektrotechnik müsse die Brücke mehrfach geöffnet und geschlossen werden. Daher sei die Vollsperrung erforderlich. scho