Diese Gebäude in Mannheim strahlen heute Abend in Regenbogenfarben

Mannheim. Wichtige Gebäude in Mannheim werden am Mittwoch in Regenbogenfarben beleuchtet. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Wegen des Verbots, die Allianz Arena in München während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn zu beleuchten, solle so ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden.

AdUnit urban-intext1

Mehr zum Thema Gleichberechtigung Fußball-EM: SAP Arena Mannheim erstrahlt in Regenbogenfarben Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel LGBTIQ-Bewegung Mannheim will Zeichen der Toleranz setzen Mehr erfahren

In Mannheim werden demnach neben der SAP Arena, der Wasserturm, das Nationaltheater, das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB, das Mannheimer Congress Center Rosengarten, die Abendakademie, das MVV-Hochhaus und das Kulturhaus Capitol bunt strahlen oder Regenbogen-Flaggen hissen. Das Rathaus hat bereits seit Dienstag Flaggen gehisst.

Die LSBTI-Beauftragte Margret Göth und Beauftragter Sören Landmann freuen sich über die Aktion. "Es ist ein ganz wichtiges, bedeutsames Zeichen, dass so viele wichtige Institutionen und Orte in Mannheim sichtbar Flagge zeigen und Homophobie und Ausgrenzung die Rote Karte zeigen", finden sie. Der Regenbogen stehe für ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt. Das sollte laut ihnen im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein. Denn das sei die Basis für ein friedliches Miteinander.

„Durch die Beleuchtung wichtiger und zentraler Orte in Mannheim wird ein sichtbares Zeichen für die Offenheit und das respektvolle Zusammenleben in Vielfalt in Mannheim gesetzt. Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung dürfen wir nicht zulassen. Es ist gut zu sehen, dass Institutionen in Mannheim innerhalb kürzester Zeit reagiert haben und heute ihre Solidarität ausdrücken “, erklärte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Und er ergänzt: „Wir müssen klarmachen, dass die Menschenrechte von Minderheiten in der EU nicht zur Disposition stehen. Die schnelle und engagierte Reaktion vieler Städte in Deutschland zeigt, wie wichtig Kommunen als Partner für ein erfolgreiches Bekämpfen von Diskriminierung sind“.

AdUnit urban-intext2

Heidelberg und Ludwigshafen machen auch mit

In Ludwigshafen lässt am Abend die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) die Glasfassade im ersten Stockwerk des Pfalzbaus in Regenbogenfarben erstrahlen. Bei der Friedrich-Ebert-Halle, Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, sei dies technisch nicht möglich. "Dafür bräuchten wir viel mehr Strahler", sagt ein Sprecher dieser Redaktion. In Heidelberg werde der SNP Dome ab 22 Uhr in Regenbogenfarben leuchten, wie der Geschäftsführer des Heidelberg Marketing Mathias Schmiemer mitteilte. Außerdem habe das Rathaus bereits am Mittwochmorgen Flaggen gehisst. So wolle die Stadt ein Zeichen setzen, jedoch nicht nur zur WM. Sondern auch sonst, wie bei der Regenbogen-Beleuchtung des Schlosses im vergangenen Jahr.

AdUnit urban-intext3