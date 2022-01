Diese Buslinien fahren im Mannheimer Norden ab Montag häufiger

Mannheim. Die RNV hat das Angebot und die Taktung mehrerer einiger Buslinien im Mannheimer Norden ausgeweitet. Laut Verkehrsunternehmen und Stadt Mannheim fahren etwa drei Linien ab Montag, 31. Januar, im 20- statt bisher im 30-Minuten-Takt. Dadurch ändern sich auch die Abfahrtszeiten. Zudem sollen in Sandhofen vermehrt kleinere Busse zum Einsatz kommen.

Die Änderungen im Einzelnen



Linie 51



Die Buslinie 51 wird zwischen Sandhofen und Blumenau auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet. Es ergeben sich hiermit pro Stunde und Richtung drei Fahrten (bisher zwei).



Linie 54



Die Buslinie 54 wird zwischen Käfertal Bf und Straßenheimer Weg auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet. Es ergeben sich hiermit pro Stunde und Richtung drei Fahrten (bisher zwei).



Das Gewerbegebiet Taylor sowie die Endhaltestelle real Vogelstang werden weiterhin stündlich angefahren.



Linie 58



Die Haltestelle ABB Tor 8 wird zum Fahrplanwechsel in Boveristeg umbenannt.

Zudem wird zwischen der Haltestelle Luzenberg und allen Haltestellen auf der Friesenheimer Insel ein Zusatzangebot eingerichtet: Außerhalb der regulären Betriebszeiten der Linie 58 besteht von Montag bis Freitag, jeweils von 9 Uhr bis 13:30 Uhr, sowie von 18 Uhr bis 24 Uhr, die Möglichkeit, fips als Zusatzangebot zu nutzen.



Linie 59



Die Buslinie 59 wird ebenfalls auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet. Es ergeben sich hiermit pro Stunde und Richtung drei Fahrten (bisher zwei).



Geänderte Abfahrtszeiten



Aufgrund der Angebotsverbesserungen ändern sich auch die Abfahrtszeiten der Buslinien. Fahrgäste werden gebeten, die Aushangfahrpläne an den Haltestellen und im Internet sowie die Informationen in der rnv start.info App zu beachten.