Diese Ampelanlagen werden ab Montag in Mannheim gewartet

Mannheim. Alle zwei Jahre finden, gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften, Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt. Wie die Stadt mitteilte, beginnen die Wartungsarbeiten am Montag, 15. August. Dabei werden die Lichtsignalanlagen auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Im Rahmen dieser erweiterten Prüfungen ist es erforderlich, die Anlagen teilweise auszuschalten.

Die Arbeiten beginnen ab 9 Uhr und enden voraussichtlich um 14 Uhr. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind Wegnahmen von Fahrspuren sowie Fahrbeziehungen und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in den nachfolgend genannten Kreuzungsbereichen erforderlich.

Am Montag, 15. August, finden die nächsten Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Casterfeldstraße / Friedelsheimer Straße“ statt. Die Möglichkeit der Gleisquerung aus der Friedelsheimer Straße entfällt, somit kann aus der Friedelsheimer Straße während der Verkehrssicherungsmaßnahmen nur nach rechts abgebogen werden.

Am Dienstag, 16. August, finden die nächsten Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Casterfeldstraße / Dannstadter Straße“ statt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind Wegnahmen von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich. Für den KFZ-Verkehr entfallen alle Fahrbeziehungen, die die Straßenbahn kreuzen. Eine Umleitung stadtauswärts über den Karlsplatz bzw. stadteinwärts über den Morchfeldkreisel wird ausgeschildert. Aus der Helmertstraße erfolgt die Umleitung über die B38a. Zusätzlich wird je Fahrtrichtung für die Dauer der Absicherung nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch, 17. August, finden die nächsten Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Casterfeldstraße / Zufahrt B38a“ statt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit muss hier der Linksabbieger zur B38a gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über den Karlsplatz.

Am Donnerstag, 18. August, finden die nächsten Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Schwetzinger Landstraße / Edinger Riedweg“ statt. Fahrbeziehungen und Fahrspuren entfallen an dieser Kreuzung keine, durch die Wartungsarbeiten ist jedoch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am Freitag, 19. August, finden an der Ampel „Neckarauer Straße / Rottfeldstraße“ Wartungsarbeiten statt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entfallen hier alle Fahrbeziehungen, die die Straßenbahn kreuzen. Zusätzlich wird je Fahrtrichtung für die Dauer der Absicherung nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Um einen in Verbindung mit dem Bahnübergang Voltastraße entstehenden Rückstau auf der Neckarauer Straße stadteinwärts zu vermeiden, wird die Einfahrt in die Voltastraße gesperrt und eine Umleitung über die Fabrikstationsstraße ausgeschildert.

Nach Aufbau der Absperrungen ab 9 Uhr werden die Ampelanlagen jeweils ab circa 10 Uhr für rund drei Stunden vollständig außer Betrieb genommen. Im Anschluss werden die Absperrungen wieder zurückgenommen, sodass gegen 14 Uhr die Fahrbeziehungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Um den fließenden Verkehr weniger zu beeinträchtigen, werden die regelmäßig anstehenden Wartungsarbeiten an Ampelanlagen bevorzugt in der verkehrsärmeren Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr ausgeführt.