Diebstahl mit Folgen

Einen schwerbehinderten Radfahrer hat ein Unbekannter am Montagabend bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 20.30 Uhr dem Radfahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Alten Frankfurter Straße eine Tasche, die am Lenker befestigt war, entwendet und war geflüchtet. Wertgegenstände befanden sich zwar nicht in der Tasche, der Wohnungsschlüssel des 35-Jährigen war jedoch darin, so dass er im Anschluss an die Tat nicht mehr in seine Wohnung gelangte. Aufgrund der Erkrankung des Mannes sowie der damit verbundenen lebenswichtigen Medikation musste die Berufsfeuerwehr Mannheim die Wohnungstür öffnen. Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0621/77769-0 zu melden. her

