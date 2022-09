Diebstahl am Mannheimer Hauptbahnhof – Verdächtiger in Untersuchungshaft

Mannheim. Ein 21-Jähriger ist bei dem Versuch eine Reisende zu bestehlen am Montagabend im Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen worden – er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Verdächtige gegen 20 Uhr zusammen mit zwei Unbekannten sich einem am Bahnsteig stehenden ICE eine Tasche genähert haben. Dies hätte die Aufzeichnung der Videoüberwachung gezeigt. Der 21-Jährige sei dann in den Zug eingestiegen und hätte diesen dann wenig später mit einer roten Sporttasche verlassen. Die bislang unbekannte Reisende sei ihm hinterhergeeilt, worauf der Tatverdächtige das Diebesgut abstellte und flüchtete. Durch anschließende Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige wenige Minuten später am Hauptbahnhof durch die Beamten vorläufig festgenommen werden.

Wie die Behörden berichten, wurde der 21-Jährige am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl, worauf dieser in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Weitere Ermittlungen dauern an. Unter der Rufnummer 0721 – 120 160 wird die Geschädigte gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Kontakt zu setzen.

