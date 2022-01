Diebstähle am Mannheimer Hauptbahnhof - mutmaßliche Diebesbande in Köln festgenommen

Mannheim/Köln. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat am Donnerstag Haftbefehl gegen eine Diebesbande aus Köln erlassen. Laut Polizei stehen drei Frauen im Alter von 19, 21 und 23 Jahren und ein 23-jähriger Mann in Verdacht, mehrheitlich an Bahnhöfen in Baden-Württemberg Taschendiebstähle begangen zu haben. Wie eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion in Karlsruhe auf Nachfrage bestätigte, war die Diebesbande derzeit in Köln wohnhaft, der Großteil der Delikte fand allerdings am Mannheimer Hauptbahnhof statt.

Die Bande suchte sich dort Örtlichkeiten, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen kamen und traten dann gegenüber den Geschädigten als sogenannte "Zieher", "Abdecker" oder "Blocker" auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich das Diebesgut auf mehrere Tausend Euro.

Gegen die Verdächtigen wurde bereits seit 2020 wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. Die Tatverdächtigen wurden nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg untergebracht. Im Zusammenhang mit den Festnahmen beschlagnahmten die Bundespolizisten zudem zahlreiche Beweismittel.