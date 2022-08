Diebesbande in Mannheim durch Gesichtserkennungsverfahren aufgeflogen

Mannheim. Die Polizei in Mannheim-Neuhostheim hat einen 26-jährigen Supermarktdieb per Gesichtserkennungsfahren eindeutig ermittelt und weiter auch dessen Mittäter aufgedeckt. Wie die Polizei mitteilt, wird beim Gesichtserkennungsverfahren das erlangte Bildmaterial zur Identifizierung unbekannter Täter mit den Informationssystemen der Polizei erfassten Lichtbildern von Straftätern verglichen.

Die insgesamt vier Täter waren nach Angaben der Polizei zuletzt im November 2021 in einem Lebensmitteldiscounter in der Seckenheimer Landstraße in Heidelberg aktiv. Zwei der Diebe befüllten dort einen Einkaufswagen mit hochwertigen Lebensmitteln. Ein weiterer Täter hielt sich vor dem Discounter auf und wartete einen günstigen Moment ab, um die elektronische Eingangsschiebetür von außen zu öffnen. Der vierte Täter lenkte die Kassiererinnen im Kassenbereich ab, während seine Mittäter den Laden verließen. Die beiden Täter schoben den gefüllten Einkaufswagen entgegen der Laufrichtung mit ihrem Diebesgut im Wert von circa 400 Euro nach draußen.

Ein Zeuge alarmierte eine Mitarbeiterin, die den Tätern folgte. Nachdem sie den Männern im Alter von 20 bis 42 Jahre nachgerufen hatte, ließen sie den noch gefüllten Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und ergriffen per Fuß die Flucht.

Bei der weiteren Ermittlung der Täter stellte sich heraus, dass die Bande landesweit agierte und unter anderem auch Verbrechen in Oberndorf und Stuttgart begangen hatte. Zwei der Täter befinden sich vorübergehend in diesem Zusammenhang auch in Haft. Die Ermittlungen des Polizeiposten Mannheim-Neuostheim wurden so nach Monaten beendet und der Staatsanwaltschaft vorgelegt.