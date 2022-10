Diebe plündern zwei Bäckereien in Mannheim - Schaden im fünfstelligen Bereich

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in gleich zwei Bäckereien in Mannheim eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten zwei Tresore mit Bargeld, wie die Polizei mitteilte. In der Mittelstraße und in den P-Quadraten brachen sich die Täter die Türen der Bäckereien auf. Der geschätzte Gesamtdiebstahlschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte noch in der Nacht die Spuren am Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 12580.

