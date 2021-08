Diebe nehmen Geld und Schmuck mit

Bargeld und Schmuck haben nach Polizeiangaben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße in Sandhofen erbeutet. Mit einem unbekannten Gegenstand hebelten der oder die Täter am Dienstag zwischen 15 und 19 Uhr das Badezimmerfenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen sie die Wohnung über den dortigen Balkon. Das aufgehebelte Fenster wurde bei dem Einbruch beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, die Telefonnummer 0621/174 44 44 anzurufen. pol/cs

