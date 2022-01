Diebe brechen in Sportvereine ein - Zeugen gesucht

Mannheim. Vermutlich dieselben Täter sind in der Zeit von Montag 19 Uhr bis Dienstag 9:30 Uhr in zwei angrenzende Sportvereinen in der Oberen Riedstraße eingebrochen. Beim einen Verein wurden laut Polizeibericht insgesamt neun Türen und ein Fenster aufgebrochen. Zwar wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 8.000 Euro.

Bei dem zweiten Verein wurden ebenfalls insgesamt fünf Türen zu Räumen so wie teilweise verschlossene Behältnisse aufgehebelt und durchwühlt. Dabei nahmen die Diebe mehrere Laptops im Gesamtwert von über 1.500 Euro sowie Bargeld in Höhe von ca. 800 Euro - darunter auch Spendengelder. Es entstand zudem ein Sachschaden von über 1.400 Euro.

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben Tatmittel, das vermutlich von den Tätern mitgebracht wurde, sowie weitere Spuren sichern. Die Gegenstände werden kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621. 71849-0 melden.