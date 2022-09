Dieb verliert eigenen Schlüssel bei Diebstahl aus Pkw in Mannheim

Mannheim. Ein Dieb hat bei einem Diebstahl aus einem Auto in Mannheim-Schwetzingerstadt am Dienstagnachmittag seinen eigenen Schlüssel verloren. Wie die Polizei mitteilt, griff der bislang unbekannte Täter zwischen 14.45 und 15.05 Uhr zu. Dabei stahl er eine Tasche durch ein Schiebedach eines in der Traitteurstraße, Ecke Schwetzinger Straße geparkten Wagens. Beim Reinbeugen in den silberfarbenen Mercedes hat der Täter offenbar im Wageninneren seinen eigenen Schlüsselbund verloren. Zeugen, aber auch der „Schlüsselverlierer“ werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter der Rufnummer 0621 431753 in Verbindung zu setzen.

