Dieb mithilfe von Ladendetektiven festgenommen - 24-Jähriger in U-Haft

Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Rumänen erlassen. Laut Mitteilung der Behörden steht er im dringenden Verdacht, am Freitag, 20. August, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 15 Uhr ein Kaufhaus am Paradeplatz aufgesucht haben, dort mehrere Parfümflaschen im Wert von rund 400 Euro in seine Tragetasche verstaut und die Geschäftsräume verlassen haben, ohne zu bezahlen.

Auf der Flucht soll er seinem Verfolger, einem Ladendetektiv, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer Ladendetektiv, der ebenfalls attackiert wurde, konnte dem 24-Jährigen schließlich die Tasche entreißen. Der Beschuldigte wurde letztlich durch eine Polizeistreife des Reviers Innenstadt festgenommen. Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde der Mann nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.