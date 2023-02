Dieb mehrerer Fahrräder von Polizei in Mannheim geschnappt

Mannheim. Die Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, mehrere Fahrräder in Mannheim geklaut zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Mannheim mitteilen, soll der wohnsitzlose Mann zwischen November und Februar mehrere geklaute Fahrräder gewinnbringend verkauft haben.

So klaute der Mann ein Mountainbike im Wert von 600 Euro aus der Hochuferstraße in Mannheim. Ab dem 06. November stand das geklaute Rad offenbar bei seiner Mutter in Mannheim. Der Tatverdächtige soll das Rad für 170 Euro auf einer Online-Kleinanzeigenplattform zum Kauf angeboten haben.

Fahrräder fanden zurück zu Besitzern

Außerdem steht der Mann in Verdacht, am 23. November in der Speyerer Straße ein Fahrrad im Wert von 1 650 Euro geklaut haben. Das Rad soll er in der Folge bei einer dritten Person in Mannheim aufbewahrt haben.

Am Montag soll der Angeschuldigte zudem ein Rennrad im Wert von 1 499 EUR aufbewahrt haben. Das Rennrad war kurz zuvor aus einem verschlossenen Kellerabteil eines Anwesens in der Abraham-Lincoln-Allee in Mannheim entwendet worden. Der Tatverdächtige soll dieses auf einer Online-Kleinanzeigenplattform für 450 Euro zum Kauf angeboten haben. Die Eigentümerin des Fahrrads erkannte dort ihr geklautes Fahrrad wieder. Die Polizei konnte das Rennrad sicherstellen und nahm den 27-jährigen Mann fest.

Auch die anderen Fahrräder konnte die Polizei sicherstellen und wieder an die Eigentümer aushändigen.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde am Dienstag der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Käfertal dauern an. Ob der 27-Jährige auch im Falle des Rennrads und Mountainbikes die Fahrräder entwendet hat oder nur als Hehlerware anbot, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.