Dieb lässt sich in Spielhalle einschließen

Ein unbekannter Täter hat sich über Nacht in eine Freizeitarena in der Industriestraße einsperren lassen und ist in aller Ruhe auf Beutezug gegangen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr. Der Unbekannte entwendete ein Mobiltelefon und brach Spielautomaten auf. Hieraus entwendete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nachdem er sich bereichert hatte, verließ er das Gebäude über ein Fenster und entfernte sich unerkannt. Der entstandene Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Neckarstadt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0621/3 30 10.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Dienstagnachmittag konnte ein 54-Jähriger einen Unbekannten mit seinem Gehstock in die Flucht schlagen. Der Täter passte den Mann in den K-Quadraten gegen 17.40 Uhr vor dessen Wohnung ab und wollte ihm mit Gewalt die Armbanduhr entreißen. Als sich der 54-Jährige wehrte, ergriff er die Flucht. Das Kriminalkommissariat Mannheim bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweise unter Tel. 0621/174-44 44 zu melden. pol/dir