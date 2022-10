Dieb klaut aus Rollator

Ein unbekannter Mann hat in einer Straßenbahn einen Rucksack aus einem Rollator gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Vorfall am Sonntag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1. Ein 80-jähriges Ehepaar war mit seinem Rollator eingestiegen. Ihre Wertsachen hatten sie in einem Rucksack verstaut und diesen in den Rollator gepackt. Laut Polizei nahm der Dieb den Rucksack in einem günstigen Moment an sich und flüchtete aus der Bahn in eine unbekannte Richtung. Das Ehepaar beschrieb ihn als etwa 180 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er habe wenig helle Haare und ein vernarbtes Gesicht gehabt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter: 0621 33010. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1