Dieb in Mannheim durch Bluetooth-Kopfhörer überführt und festgenommen

Mannheim. Ein Dieb wurde am Dienstagnachmittag in den Mannheimer Quadraten durch die zuvor geklauten Bluetooth-Kopfhörer überführt und von der Polizei festgenommen. Der 23-Jährige hatte nach ersten Polizeiangaben in den E-Quadraten ein Auto aufgebrochen und daraus eine Handtasche entwendet, in der neben einem geringen Bargeldbetrag und persönlichen Gegenständen auch Bluetooth-Kopfhörer waren. Diese hatten jedoch eine eingebaute Ortungsfunktion, welche dafür sorgte, dass die Polizei den Mann im Bereich des Hauptbahnhofes finden und vorläufig festnehmen konnte. Es stellte sich heraus, dass nach dem 23-jährige Franzosen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland herumreiste, per Haftbefehl gefahndet wurde. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Fahrzeughalterin bekam ihre Kopfhörer zurück, wo ihre Handtasche mit dem restlichen Inhalt blieb, ist aber unbekannt.