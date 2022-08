Dieb beißt Mitarbeiterin in die Hand

Ein entdeckter Zigaretten-Dieb hat die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Neckarstadt-Ost in die Hand gebissen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr zwei Zeuginnen in dem Supermarkt im Ulmenweg zwei Männer beobachtet, die Zigarettenpackungen einsteckten und ohne die Ware zu bezahlen die Kasse passierten.

Beim Verlassen des Supermarktes wurde einer der beiden Täter durch zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes angesprochen und festgehalten. Der Mann händigte nach Angaben der Polizei die Zigarettenpackungen zwar aus, konnte sich allerdings durch einen Biss in die Hand einer Mitarbeiterin aus dem Griff befreien und flüchtete in Richtung Zielstraße. Die 59-jährige Mitarbeiterin wurde durch den Biss leicht verletzt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, graue Basecap, schwarzes Shirt, Bluejeans und graue Sportschuhe, ungefähr 40 Jahre alt.

Der zweite, 57 Jahre alte, Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Er wurde nach weiterem Diebesgut durchsucht und im Anschluss zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt (Tel. 0621/3 30 10) zu melden. pol/imo