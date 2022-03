Die Zeitung kommt wieder in die Schule – „Klasse Kids“ beginnt

Und los geht’s: Seit vielen Jahren gibt es im Frühjahr das Schüler-Medien-Projekt „Klasse Kids“. Und auch in diesem Jahr lernen mehr als 2100 Grundschülerinnen und Grundschüler an 36 Schulen und in 98 Klassen durch das Projekt des „Mannheimer Morgen“ den Umgang mit der Tageszeitung. Zwei Wochen lang bekommen sie jeden Tag die aktuelle Ausgabe an die Schulen geliefert und setzen sich mit ihrem Aufbau sowie den Ereignissen aus Mannheim, der Region und der ganzen Welt auseinander. Unterstützt wird das Projekt in diesem Jahr vom Cineplex-Kino in Mannheim – für die Schülerinnen und Schuler gibt es sogar einen Gutschein für Gratis-Popcorn –, der Morgenpost und Haas-Publishing. Auch das Kindermedienland Baden-Württemberg fördert das Engagement unserer Zeitung. Alle Teilnehmer erhalten ein Lesediplom. Das Bild zeigt eine vierte Klasse der Seckenheim-Grundschule im vergangenen Jahr. Corona erschwert auch 2022 den Besuch durch Redaktionsmitglieder. se (Bild: Christoph Blüthner)

