Die Zeit der Saufgelage ist vorbei

Saufgelage von Gruppen Jugendlicher, die oft auch billigen Alkohol mitbringen – vor einigen Jahren war das mal ein Problem beim Stadtfest und auch einigen anderen großen Festen. Doch davon ist nichts mehr zu beobachten. Dafür sorgen junge Leute, die mit T-Shirts mit dem Aufdruck „Mach Dich nicht zum Affen – Kontrolliere deinen Alkoholkonsum!“ herumlaufen. Diese Jugendschutzteams waren auch diesmal wieder unterwegs, organisiert vom Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt mit Unterstützung von Event & Promotion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„HaLT“ (Hart am Limit) nennt sich das Alkoholpräventionsprojekt unter Federführung des Beauftragten für Suchtprävention Timo Kläser. Mit ihm waren am Freitagabend 14 und am Samstagabend zwölf zum Großteil ehrenamtlich junge Leute beim Stadtfest unterwegs. Sie führten mit mehr als 250 Personen, davon etwa 100 Jugendliche und junge Erwachsene sowie 100 weiteren Festbesuchern, Gespräche. Ziel sei stets, nicht den Alkoholkonsum zu verteufeln, sondern für einen „verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol“ zu werben. Dabei seien die Jugendschutz-Teams auch von vielen Passanten auf die Aktion selbst angesprochen worden, berichtet Kläser. „Besonders positiv aufgefallen sind uns auch einige jugendliche Gruppen, die aus Überzeugung keinen Alkohol trinken, da er ihnen gar nicht schmeckt, und somit ihre Freizeit und ihr Alltag automatisch ohne Alkohol ablaufen“, zieht er eine positive Bilanz der Aktion. Es sei „in diesem Jahr besonders zu beobachten, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr kooperativ waren und sich gerne mit den Teams unterhielten“. Die „allermeisten Jugendlichen“ würden sich an die gesetzlichen Altersvorgaben halten, so Kläser. Zudem hätten die Teams alle Verkaufsstände überprüft, ob die Jugendschutzplakate ausgehängt sind – mit gutem Ergebnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2