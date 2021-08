Die zehn Lösungen von Woche 1

Liebe Leserinnen, liebe Leser, es gab ganz schön was zu rätseln in dieser Woche. Fragen zu Schulen und Fragen rund um die Straßenkunst haben vielleicht den einen oder anderen zu einer Tour durch die Stadt bewegt. Hier kommen die zehn Richtigen von Woche 1. Und: Mit der ersten Quizwoche kann die Redaktion schon jemanden glücklich machen: Der Gewinner oder die Gewinnerin des 60-Euro-Gutscheins für den „MM“-Ticketshop – und so der erste Gewinner des Jahres – wird am Montag gezogen und benachrichtigt. see

1. Catharina

2. Kirschgartshausen

3. Montessori

4. Kerschensteiner

5. Heidelberg

6. Gedenkstätten

7. F 6

8. Vandalismus

9. Graffiti

10. Stromkästen