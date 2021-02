Lange gab es noch die Idee, aus den „Winterlichtern“ ein „Frühlingsleuchten“ zu machen – doch das hat sich nun auch erledigt. Die Stadtpark-Gesellschaft musste das traditionelle Lichterspektakel im Luisenpark jetzt komplett absagen.

Angestrahlte Bäume und Lichtobjekte – daraus wird nichts. © Thomas Rittelmann

„Die Hoffnung auf Durchführung der Winterlichter 2021 zu einem späteren Zeitpunkt besteht nun nicht mehr“, bestätigt Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch auf Anfrage. Schließlich sei derzeit „nicht absehbar ist, wann sich die Pandemielage derart entspannt haben wird, dass die Winterlichter in ihrer gewohnt entspannten Atmosphäre stattfinden könnten“, so Költzsch. Zudem werde ja auch mit dem immer später werdenden Eintritt der Dunkelheit das Zeitfenster für die abendliche Präsentation der Winterlichter immer kleiner. Mit den jüngsten Entwicklungen um die Virusmutation habe man daher die Hoffnung, das Festival vom ursprünglich geplanten Beginn im Januar auf ein späteres Datum zu verschieben, „nun endgültig aufgegeben“, so der Geschäftsführer.

Der zunächst geplante Termin vom 23. Januar bis zum 1. März konnte wegen der Sperrung des Luisenparks wegen der Corona-Pandemie ohnehin auf keinen Fall realisiert werden. Lange hoffte die Parkverwaltung dann, wenigstens Ende Februar mit dem Festival beginnen zu können. Noch muss der Luisenpark aber wegen der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, da er juristisch in eine Kategorie wie Tierparks und Botanische Gärten fällt.

Sollten sich Bund und Länder auf eine Lockerung der Corona-Einschränkungen ab Mitte März einigen, wird es dann aber erst ab etwa 19 Uhr einigermaßen dunkel. Ab Ende März, wenn die Sommerzeit gilt, wird es noch eine Stunde später. Die Installationen wirken aber erst richtig bei wirklich dunkler Nacht. Zudem gelten sicher auch dann, wenn der Park wieder öffnen darf, Besucherzahl- und Kontaktbeschränkungen – weshalb Warteschlangen und Andrang vermieden werden müssen.

Seit 2015 hatte Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld Bäume und Sträucher, Wiesen und Wasseroberflächen mit Scheinwerfern, LED-Lichtern und Projektoren in Szene gesetzt, dazu selbstgefertigte Lichtobjekte sowie fantasievoll-schwebende Licht-Figuren installiert. Von Jahr zu Jahr kamen zu dem Festival mehr Besucher, anfangs 23 000, zuletzt mehr als 60 000. Inzwischen stellten sie nicht nur eine sehr populäre, sondern zudem die profitabelste Veranstaltung der Stadtpark-Gesellschaft dar, obwohl an die Firma von Flammersfeld Anteile der zusätzlichen Einnahmen abgeführt werden müssen. Daher schmerzt den Park die Absage besonders.

Abgesagt sind ebenso die an diesem Wochenende geplanten „Schneeglöckchentage“, die sonst stets den Frühlings-Beginn im Luisenpark markieren.