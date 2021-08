Die Wahlbenachrichtigungen in Mannheim werden verteilt

Mannheim. Die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl werden in Mannheim verteilt. Wie die Stadt in einer Pressemeldung am Mittwochmorgen mittelte, erhalten etwa 196.000 eingetragene Wahlberechtigte bis zum 5. September die Wahlbenachrichtigungen per Post.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wahlberechtigten haben die Möglichkeit der Briefwahl. Der Antrag dafür ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung schon vorgedruckt und kann auch über die Internetseite der Stadt gestellt werden. Weitere Informationen zur Wahl sind unter www.mannheim.de/wahlen und in der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim abrufbar. Das Wahlbüro im Rathaus E5 steht außerdem auch bei allen Fragen zur Bundestagswahl telefonisch unter der Rufnummer 0621/293-9566 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten des Wahlbüros im Rathaus E 5 sind: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, in der Woche vor der Wahl montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.