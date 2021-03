Gleich doppelt gefordert war das Technische Hilfswerk (THW) am Wochenende. Mit einem Großeinsatz unterstützten die Mitglieder des THW-Ortsverbandes die Stadt bei der Abwicklung der Landtagswahl. Sechs Helfer mit zwei Fahrzeugen bereiteten zunächst in der Friedrich-List-Schule sowie erstmals auch in der Eberhard-Gothein-Schule die ganze Einrichtung zur Auszählung der Briefwahlstimmen vor. 24 THW-Mitglieder mit elf Fahrzeugen waren dann den ganzen Abend unterwegs, um Stimmzettel, Namenslisten und alle anderen Unterlagen aus den ganzen Wahllokalen ins Rathaus zu transportieren – denn sie gelten als amtliche Dokumente, die stets in besonderer Obhut sein müssen.

Essen nach Autobahnunfall

Daher wird das THW schon seit Jahren mit dieser Aufgabe betraut – doch wegen der Corona-Pandemie war es so kompliziert wie nie. „Wir mussten ganz besondere Hygieneregeln beachten, damit wir nicht das vielleicht in irgendeiner als Wahllokal dienenden Schule vorhandene Virus weitertragen“, so THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak. Dennoch habe sie schnell die nötigen Mitstreiter gefunden. „Das ging ganz schnell – viele waren froh, dass sie mal wieder raus konnten“, so Dudziak. Aber in der THW-Unterkunft durften sie sich nicht zusammen umziehen, sondern im Zehn-Minuten-Takt. Alle bekamen vorher Fieber gemessen und die Stadt hatte ihnen zudem Corona-Schnelltests, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt, die nach jedem angefahrenen Wahllokal gewechselt wurden. Neben den 24 Helfern, die den Fahrdienst übernahmen, waren acht weitere THW-Mitglieder mit Koordination am Funk und der Entgegennahme der Unterlagen im Rathaus beschäftigt.

Bereits am Samstag unterstützte das THW Mannheim die Kollegen aus Sinsheim, Wiesloch und Walldorf nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A 6. Der 40-Tonner hatte 32 Paletten Waschmittel an Bord, die vom THW per Hand abgeladen werden mussten. Danach gab es als Stärkung für über 50 Einsatzkräfte mitten in der Nacht Nudeln, gekocht vom THW-Team Mannheim. pwr