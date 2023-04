Die Stadtgestalter

„Die Gemeinnützige“ sagen viele Mannheimer immer noch zu ihr, obwohl dieser Begriff schon 1991 aus dem Firmennamen verschwunden ist. Dafür betreibt die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft Supermärkte und Pflegeheime, baut Kindergärten und Schulen, treibt die Stadtentwicklung voran und kocht. Das alles zeigt sie jetzt in der Ausstellung „Heimat ist hier“ in der früheren Sporthalle der Amerikaner auf dem Spinelli-Areal, direkt vor dem Eingang zur Bundesgartenschau.

„Das wichtigste Instrument der Kommunalpolitik“ nannte Oberbürgermeister Peter Kurz, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender, die städtische Tochtergesellschaft. Von ihr seien „wesentliche Impulse für die Stadtentwicklung ausgegangen, und diese Entwicklung ist sicher nicht zu Ende“, erklärte Kurz. Vielmehr hätte die Stadtverwaltung alleine ohne ihre Tochtergesellschaft die Konversion, also die Umnutzung von früheren Militärflächen, „nicht bewältigen können“, dankte er.

Die Konversion macht daher auch einen großen Teil der Ausstellung aus. Zu sehen ist aber ebenso, wie breit die GBG-Gruppe inzwischen aufgestellt ist. Von den (zuvor zum Klinikum gehörenden) Altenpflegeheimen sowie einer eigenen Tochter (FMD Facility Management Dienstleistungen), die für Reinigung und Verpflegung der Heime sorgt und weitere Aufträge abwickelt, bis zur Markthaus-GmbH mit ihren Stadtteilsupermärkten und Recycling-Kaufhäusern reicht das Spektrum.

Rund 1200 Mitarbeiter umfasst die GBG-Gruppe inzwischen. Ihr gemeinsames Ziel sei, „einen wesentlichen Beitrag zur Stadtgestaltung zu leisten“, so Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG-Gruppe. „Wir machen Mannheimern in allen Lebensphasen ein Angebot für ein attraktives Wohnen und Leben in ihren Quartieren“, erklärte Frings, etwa durch die Märkte zur Nahversorgung vom Markthaus oder durch die Altenpflegeheime. So schaffe die GBG in Mannheim „ein Stück Heimat“, erklärte er den Titel der Ausstellung „Heimat ist hier“.

Kernaufgabe bleibe dabei indes, breiten Schichten der Bevölkerung preisgünstiges Wohnen zu ermöglichen. Dazu ist die GBG als Gemeinnützige Baugesellschaft 1926 gegründet worden. 19 440 Wohnungen, zwölf Prozent der Wohnungen in Mannheim, umfasst der Bestand, mit einer durchschnittlichen Miete von 7,04 Euro pro Quadratmeter deutlich unter den 8,48 Euro, die der Mietspiegel ergibt.

Passend dazu dürfen die Besucher der Ausstellung mit 19 400 Legosteinen bauen – denn sie ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam gestaltet, umfasst ein großes Stadtmodell sowie das Modell einer komplett digitalisieren Schule. Die interaktive Mitmach-Ausstellung ist mmer donnerstags und frei-tags von 14 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt frei und auch ohne Buga-Ticket möglich. Ab 27. April werden im 14-tägigen Rhythmus die Kulturevents „Spinelli Sounds“ am Abend geboten, bei gutem Wetter als Open Air vor der Sporthalle.