Die Stadt zeigt sich im herbstlichen Gewand

Wenn Jürgen Grimm aus seinem Fenster schaut, blickt er zurzeit auf den trüben Schleier, der auf der Landschaft liegt. Dabei hat bis vor Kurzem alles noch so golden geleuchtet, wie er es mit seiner Kamera für unsere Rubrik „Ein Hoch auf Hier“ eingefangen hat. In der Gartenstadt hat Jürgen Grimm diesen wahrlich wunderschönen Ausblick. Ein Hingucker, der über die trübe Zeit hinweg tröstet. Haben auch Sie eine Aufnahme, die die Schönheit und die Reize der Stadt oder der Region zeigt und in unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie das Foto an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt. abo

