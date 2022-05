Die Rolle von Social Media

Zum „Tag des Grundgesetzes“ an diesem Montag diskutieren Schülerinnen und Schüler in der Stadtbibliothek mit den Mannheimer Bundestagsabgeordneten über die Rolle von Sozialen Medien in Demokratien. Schirmherrin und Landtagspräsidentin Muhterem Aras sowie „Mannheimer Morgen“-Chefredakteur Karsten Kammholz eröffnen mit Impulsvorträgen zu Artikel 5 des Grundgesetzes (Meinungs- und Pressefreiheit) um 17.30 Uhr den öffentlichen Teil der Veranstaltung, die vom Deutsch-Türkischen Institut (DTI) organisiert wird.

Der Artikel aus dem Grundgesetz, ist in Zeiten von sozialen Medien, Fake News und Hasspostings immer wieder Gegenstand von Debatten. Deshalb diskutieren Jugendliche mit den Abgeordneten Melis Sekmen (Grüne), Gökay Akbulut (Linke), Isabel Cademartori (SPD) und Konrad Stockmeier (FDP) und dem Leiter der Stadtbibliothek, Yilmaz Holtz-Ersahin, anschließend die Frage „Social Media: Fluch oder Segen für die Demokratie?“ seko

