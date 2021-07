Die Platzbilder von Nüssle

Karin Nüssle, Sina Grössl und Silvia Köhler von den Künstlernachlässen Mannheim sprechen im Marchivum über die Mannheimer Platzbilder von Norbert Nüssle. Der Vortrag findet am Mittwoch, 21. Juli, um 18 Uhr im Friedrich-Walter-Saal im Ochsenpferchbunker statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an marchivum@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/ 293 70 27 ist erforderlich. Zusätzlich wird die Veranstaltung bis 27. Juli auf der Internetseite www.marchivum.de gezeigt. Die urbanen Situationen, Plätze, Straßen und deren Darstellung haben den Künstler Norbert Nüssle (1932 – 2012) schon immer fasziniert und bilden auch ein Stück Zeitgeschichte Mannheims ab. pwr

