Die Passanten

Am Paradeplatz treffen wir zwei junge Teenies. Auf die Frage, wie sie den Verkehrsversuch finden, wissen die beiden augenscheinlich erst gar nicht, um was es geht. Verwirrte Blicke. Wir zeigen auf die Sitzgelegenheiten und Sperrungen. Kommen beide öfter zum Shoppen in die Stadt, seit es hier so aussieht? „Nein, also weiß nicht, also keine Ahnung“, antwortet Alina. Sie blickt zu ihrer Freundin Lena. Auch die schüttelt den Kopf. „Wir haben das gar nicht so mitbekommen ehrlich gesagt“, sagt Alina. In dem Moment läuft ein Passant vorbei, hört unsere Gesprächswortfetzen und ruft: „Ich find das total gut hier!“ Wir winken ihn zu uns und er sagt sofort: „Es ist super schön hier seitdem. Ein bisschen grün, es ist belebter“, so der junge Mann, der sich uns als Marius vorstellt (kleines Bild). Derweil hat ein Junge mit seiner Mutter auf den angebotenen Sitzgelegenheiten Platz genommen. Beide essen und es sieht so aus, als machen sie gerade eine Pause. Der Junge verfällt auf unsere Frage hin in eine Art wütende Rede: „Hier ist einfach nichts verändert, es steht nur Kram rum. Es hat sich überhaupt nichts getan, alles gleich“, sagt er und zeigt mit seinem ausgestreckten Arm mehrfach die Kunststraße hinunter, während seine Füße von der Sitzgelegenheit baumeln. Seine Mutter sagt, sie möchte uns jetzt nicht als Passantin etwas sagen, sondern als genervte Autofahrerin, die sie sonst täglich auf dem Weg zur Arbeit ist. Sie zeigt in die genau gegengesetzte Richtung, in Richtung Nettofiliale. „Da unten, noch weit dahinter, steh’ ich morgens ewig, ich komm’ nicht zur Arbeit. Es ist total umständlich und ärgert mich richtig. Katastrophe. Ich brauche gefühlt 100 Jahre.“

