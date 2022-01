Die neue Wallstadter Glocke ist da – in einer Woche erklingt sie erstmals

Erst flogen morsche Holzlatten hinab auf den Boden, dann wurde sie mit dem Seilzug emporgezogen: Nach der Sanierung der Glockenstube des Turms der Wallstadter Petruskirche hängt nun die neue, vierte Glocke der evangelischen Gemeinde im Kirchturm. Sie war im Dezember gegossen worden, ist 220 Kilogramm schwer und trägt die Inschrift „Lasst die Kinder zu mir kommen; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Matt. 19,14), da sie als Taufglocke dienen soll. Noch laufen letzte Bauarbeiten im Turm. Erstmals erklingen wird die neue Glocke nach der Weihe bei einem Open-Air-Gottesdienst im Petruspark am nächsten Sonntag, 30 Januar, 10 Uhr (Sitzgelegenheit mitbringen, 2G-Regel, Maskenpflicht). An diesem Morgen wird es laut in Wallstadt: „Mit der katholischen Gemeinde ist abgesprochen, dass zur Glockenweihe wirklich ganz volles Geläut erklingen wird: Erst die neue Glocke, dann alle Glocken der Petruskirche, dann stimmen die Glocken der Christkönig-Kirche ein“, kündigt Pfarrerin Anna Maria Baltes an. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1