Die Musikschule will die Buga zum Klingen bringen

„Wir bringen die Buga mit einem vielfältigen, abwechslungsreichen Programm zum Klingen“, kündigt Bjoern Strangmann, Leiter der städtischen Musikschule, an und weist daraufhin, dass „von inklusiv über interkulturell bis zu Modern Music und Klassik alles dabei ist“. 15 Konzerte mit über 500 beteiligten Schülerinnen und Schülern – solch ein Programm erfordert eine intensive Vorbereitung. „Die ersten Besprechungen liefen bereits im März 2021“, erzählt Strangmann und betont, dass im Kollegium von Anfang an klar war: „Bei der Buga sind wir dabei!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz bewusst sollen sich sämtliche Ensembles präsentieren – auf den unterschiedlichen Bühnen von der Parkschale über die Freilichtbühne bis zur Hauptbühne, wo etwa am Freitag, 7. Juli (19 Uhr), das Jugend-Sinfonie-Orchester, Gewinner und Preisträger des Deutschen Jugendorchesterpreises der Jeunesses Musicales, spielt.

Los geht es am 22. April, wenn sich die Abteilung „Modern Music“ gemeinsam mit Ensembles aus Schulkooperationen vorstellt. „Musikschule für alle“ – dass dies keine Phrase ist, möchte das „inklusive Ensemble“, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammen-bringt, am 29. April demonstrieren.

Bis einschließlich 30. September präsentieren sich folgende Gruppen der städtischen Musikschule auf Spinelli: Jazz for Fun (Bigband), StrichART (Streicher-Kammermusik mit Wettbewerbsteilnehmern von Jugend musiziert), das Saxofon-Ensemble, das Elementar- und Jugendorchester, „ VielHarmoniker“ (Streicher-Vororchester), außerdem Waldhornbläser, Gitarrengruppen und das „tiefe Blech“ – nicht zu vergessen die sieben Bubenstreiche nach Wilhelm Busch, die „Fagott sei Dank“ musikalisch umrahmt.

Es lohnt sich also, das Kulturprogramm der Bundesgartenschau nach Auftritten der kommunalen Musikschule zu durchforsten – wobei die Konzerte meist an Freitagen oder Samstagen stattfinden, häufig nachmittags und abends.

Bjoern Strangmann ist überzeugt, dass die Auftritte vor besonderer Kulisse insbesondere für junge Musiker und Musikerinnen zu einem „unvergesslichen Erlebnis“ werden dürften – auch wenn es regnen sollte.

Und wie hat die Musikschule die logistischen Herausforderungen gelöst? Strangmann: „Unser Konzept sieht vor, dass zur Individualanreise möglichst öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.“ Natürlich würden sperrige Instrumente, ob Pauke oder Kontrabass, mit dem Lkw zum Ausstellungsgelände gebracht und dort per Caddy transportiert werden. Auf ein Ereignis freut sich Strangmann schon besonders: den Landesmusiktag des Verbands der Musikschulen Baden-Württemberg am Sonntag, 23. Juli. Motto: „Musik in den Gärten“