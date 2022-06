„Die Musikschule ist eine Erfolgsgeschichte“

„Menschen machen Musik – Musik macht Menschen“: Dieses Credo der Musikschule Mannheim blitzt auch in der Jubiläumsfeier anlässlich eines halben Jahrhunderts auf. Eigentlich sollte das 50-Jährige bereits 2021 gefeiert werden – aber Corona spielte nicht mit. Doch jetzt war es endlich soweit. Beim Festakt in der Baumhainhalle des Luisenparks ging es nicht nur darum, Hörproben aus einem breiten Unterrichtsangebot zu präsentieren, sondern klangvoll die Botschaft zu transportieren: Musik ist für alle da!

Der Abend offenbart eindrücklich: Die Musikschule hat begriffen, dass sie den gesellschaftlichen Wandel mit begleiten, mehr gestalten muss. Bei dem Festakt in bester Stimmung ist jederzeit spürbar, dass Leiter Björn Strangmann und sein Team alles daran setzen, neben der Spitzenförderung auch ein Augenmerk auf die Breite der Bürgerschaft zu richten. Der Auftritt des Jugendsinfonie- und des Blasorchesters (beide aus Platzgründer per gelungener Videoeinspielungen), unterschiedliche Kammermusikformationen mit Bundespreisträgern von „Jugend musiziert“ sowie Big Band, Pop, Rock, Jazz und Weltmusik in Zusammenarbeit mit der Orientalischen Musikakademie legen Zeugnis ab, dass hier musikalische Traditionen mit Entschlossenheit an die „städtische Gesellschaft“ angedockt werden – wie Strangmann in seiner Moderation betont.

Der Abend ist kein Lippenbekenntnis, vielmehr ein Mittenbekenntnis – mitten im Leben. Klar, dazu gehört, dass man auch inklusiv arbeitet und dies präsentiert – in namentlicher Anlehnung an den Standort der Musikschule in E 4 mit dem Ensemble E4 Joy, das singend, spielend und tanzend das Programm bereichert und zusammen mit dem Interkulturellen Orchester Mosaik alle Unterschiede vergessen lässt. Eine Leistungsschau, gewiss, aber eine, deren Leistung nicht darin besteht, möglichst viel Leistung zu bringen, sondern darin, der bunten und ausdifferenzierten Gesellschaft einen Dienst zu leisten und im besten Sinne „Musik für alle“ zu ermöglichen.

Lob für die Kooperationen

Dieses Konzept würdigt auch Oberbürgermeister Peter Kurz, der in seiner Rede „die enorme Entwicklung“ der kommunalen Einrichtung nachzeichnet. Während vor 25 Jahren noch Einzelunterricht dominierte, stehe heute gemeinsames Musizieren im Mittelpunkt. Kurz hebt „die gelebte Kooperation“ mit anderen großen musikalischen Institutionen der Stadt hervor – von der Hochschule für Musik über verschiedene Orchester bis zur Popakademie. Sein Fazit: „Die Musikschule Mannheim ist eine Erfolgsgeschichte.“

Und der frisch gewählte Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Musikschulen, Friedrich-Koh Dolge, führt mit Dank an die Stadt aus, wie wichtig es ist, jungen Menschen die Teilhabe an Musik als Kultur – kombiniert mit entsprechenden Bildungsangeboten – zu ermöglichen. Derzeit nutzen um die 8700 Mädchen und Jungen verschiedener Schulen die breit gestreuten Angebote: Ob es nun darum geht, ein Instrument zu erlernen, musizierend Gemeinschaft zu erleben, die Welt der Klänge für Körper und Seele therapeutisch zu nutzen oder einfach mit Inbrunst zu singen.

Info: www.mannheim.de/de/ bildung-staerken/musikschule