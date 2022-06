Die Musikbotschafterin

Besonderer Auftritt: Nora von Marschall, Harfenistin im Nationaltheaterorchester, hatte jetzt ein ungewöhnliches „Konzert“. Mit Antonia Zimmermann am Fagott stellte sie am Moll-Gymnasium ihr Instrument vor. Die Musikalische Akademie des Nationaltheaters bietet Schulklassen solche Besuche an, um den Kindern klassische Musik nahezubringen. Wie eine Lehrerin hat sich die Musikerin dabei aber nicht gefühlt. „Ich sehe mich eher als Botschafterin, die mit den Schülern die Begeisterung für mein Instrument, für die Musik und meinen Beruf teilt“, so Nora von Marschall. 1991 in Düsseldorf geboren, studierte sie die Harfe in Würzburg und Berlin. Von 2014 bis 2017 war sie Akademistin des WDR-Sinfonieorchesters, dann kam sie nach Mannheim. Der Besuch bei so jungen Schülern war für sie eine Premiere, aber er habe ihr Spaß gemacht, so Nora von Marschall: „Fast alle spielten ein Instrument, da war das Eis schnell gebrochen“, sagte sie danach. pwr

