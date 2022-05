Die Liebe zu Denise

„Klein, süß und blond“ – dieses Lied hat er ihr gewidmet: Cris Cosmo, Absolvent der Popakademie und bekannt geworden durch seinen Titel „In Mannheim weint man zweimal – wenn man kommt und wenn man geht“, ist jetzt verheiratet. Er habe die Zeit der Corona-Pandemie, wo er nicht auftreten konnte, eben nicht nur genutzt, um Schränke auszuräumen und neue Songs zu schreiben, sagte er. Während seinem Auftritt auf dem RNF-Truck hat der Sänger, der schon für den Plattenpreis „Echo“ nominiert war und am Bundesvision Song Contest teilnahm, seine Frau vorgestellt. Sie stand vor der Bühne und tanzte dort zu seinen Songs wie viele andere junge Leute auch, während er ihr ein „love you“ zurief. „Ich habe mich so lange, so lange nach Dir gesehnt“ – auch diesen Song widmete der Musiker seiner Frau, die als Yogalehrerin und Kindertanzpädagogin arbeitet. Mit ihr wohne er jetzt in Bühl/Baden, erzählte er. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1