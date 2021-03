Die Bitte der Ministerpräsidenten an die Kirchen, Ostergottesdienste nur im Internet zu feiern, trifft die Kirchen „hart, aber nicht unvorbereitet“. Das sagte der evangelische Dekan Ralph Hartmann. „Wir wollen natürlich einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten und stellen uns auf die Vorgaben ein“, so Hartmann. Zugleich wies er auf die „strengen und wirksame Schutzkonzepte“ der Kirchen hin und bedauerte: „Ich vermisse eine klare Linie und Verlässlichkeit“, so Hartmann.

Bisher ist nicht endgültig geklärt, ob es vielleicht doch Präsenzgottesdienste geben kann – darüber gibt es erst noch ein Gespräch der Landesregierung mit den Bischöfen. Man werde aber „so oder so Ostern als Fest des Lebens feiern“, so Hartmann. Die Gemeinden planten, wie seit einem Jahr, ohnehin mit mehreren Alternativen in Kirchen und Open-Air, mit digitalen Gottesdiensten und Andachten via Internet, mit offenen Kirchen und Installationen für Spaziergänger sowie „Ostertüten“ und Anregungen für die häusliche Osterfeier, erklärten Hartmann und sein katholischer Amtskollege Karl Jung. „Es wird wieder, von Katholischer und Evangelischer Kirche in Mannheim gemeinsam verantwortet, Fernsehgottesdienste am Karfreitag und Ostersonntag mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen geben“, kündigt Jung an. „Ostern findet also in jedem Fall statt, denn Ostern ist ein Fest des Lebens und will in uns die Hoffnung auf Leben stärken“, betonte Karl Jung. pwr